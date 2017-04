Intel va faire des économies. Le fondeur, qui investit pas mal d’argent notamment dans les secteurs du véhicule autonome (rachat de Mobileye), de l’intelligence artificielle (participation avec Microsoft au projet EVO), de la réalité fusionnée (projet Alloy) et de l’IoT (plateforme Joule), souhaite par ailleurs réduire les frais dans OpenStack et dans le système de fichiers Lustre. Il met également fin à l’IDF (Intel Developer Forum), toujours pour des raisons budgétaires.

C’est un train d’annonces dévoilé par The Register qui nous l’apprend : la firme de Santa Clara arrête sa collaboration avec Rackspace et met fin à l’OSIC (OpenStack Innovation Center) une plateforme de 2.000 nœuds destinée à mettre OpenStack au diapason des grandes entreprises. Créée il y a deux ans, elle disposait sur le papier de financements jusqu’en 2018. Selon nos confrères britanniques, 45 salariés de Rackspace perdront leur emploi s’ils ne parviennent pas à se recaser au sein de leur entreprise. « Intel et Rackspace sont très fiers du travail accompli par nos équipes qui travaillent au sein d’OSIC et de leur contribution à la communauté OpenStack », a expliqué à The Register un porte-parole d’Intel. « Nos deux entreprises croient profondément à l’avenir d’OpenStack et continueront à y contribuer et à collaborer au sein de la communauté. »

Du côté de la fondation OpenStack on insiste sur le fait qu’Intel et Rackspace restent des sponsors majeurs de l’OpenStack Summit qui se déroulera le mois prochain. « Heureusement, l’équipe infrastructure travaille déjà avec six autres fournisseurs de cloud dans une douzaine de régions dans le monde et se prépare à vivre sans l’OSIC », relativise le directeur exécutif de la fondation, Mark Collier ». « Nous croyons que l’impact sur le processus de développement sera minime. »

Intel a par ailleurs annoncé l’annulation de la prochaine édition de l’Intel Developer Forum qui devait se dérouler à San Francisco du 15 au 17 août. « Intel fait évoluer son portefeuille d’événements et a décidé d’en retirer le programme IDF. Merci pour ces près de 20 années d’Intel Developer Forum », indique le fabricant de puces sur son site. « Intel dispose de plusieurs ressources sur Intel.com, y compris un Ressource and Design Center avec de la documentation, des logiciels et des outils pour les concepteurs, ingénieurs et développeurs. Dès à présent, s’ils ont des questions, nos clients, partenaires et développeurs peuvent interroger leur représentant Intel. »

Enfin, Intel a décidé de mettre fin à sa propre version du système de fichiers Lustre, généralement utilisé pour les très grandes grappes de serveurs, et de s’en remettre à la communauté. « A partir d’aujourd’hui, Intel va contribuer aux fonctionnalités et aux améliorations de Lustre au travers de la communauté open source. Cela signifie que nous ne proposons plus des versions de Lustre estampillées Intel et que nous allons aligner nos efforts et notre support sur la version communautaire », indique Trish Damkroger, le directeur général Technical Computing Initiatives d’Intel dans un email transmis aux clients et partenaires. Il y précise que ce changement permettra de renforcer l’application de la société dans la communauté et accélèrera l’innovation technique au sein de Lustre.