Fondée en Allemagne en 1997, la société innovaphone AG est le spécialiste européen de la communication d’entreprise professionnelle. innovaphone développe et produit depuis 20 ans, un système téléphonique pur IP, performant et sûr, qui embarque une solution de communications unifiées complète et développé et produit de bout en bout – matériel et logiciel – à 100% par innovaphone. Destiné à toutes les tailles d’entreprises, il répond à toutes les exigences de la communication professionnelle : visiophonie, tchat, visioconférences, partage d’application, gestion de présence, travail collaboratif… : tout est possible que l’on soit au bureau, à la maison ou en déplacement !