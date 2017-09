Stuttgart / Paris, le 11 septembre 2017 – Le spécialiste allemand de communication d’entreprise professionnelle innovaphone AG participera les 11 et 12 octobre 2017 au Showcase Ingram Micro à Lille Grand Palais. innovaphone – qui fête ses 20 ans cette année – présentera sa solution VoIP de communications unifiées complète et sur mesure à l’occasion de l’évènement phare de son distributeur. L’approche de la fin du RTC dans quelques années accroit la demande en matière de systèmes téléphoniques IP évolutifs en France et promet de nombreux visiteurs sur le stand F18 innovaphone.

Distributeur innovaphone de fraiche date, puisque l’accord de partenariat a été signé en automne 2016, Ingram Micro France a enrichi son catalogue de solutions UCC avec la solution VoIP de communications unifiées innovaphone. Le leader français de la distribution informatique qui présentera sa 24ème édition du Showcase à Lille Grand Palais cette année, dispose désormais d’un système de pointe, en mesure de répondre aux exigences des entreprises de toutes tailles, évolutif, performant et très sûr.

Dagmar Geer, CEO innovaphone souligne : « Nos ingénieurs conçoivent depuis 20 ans des produits à la pointe de la technologie : le système téléphonique VoIP innovaphone PBX qui embarque une solution de communications unifiées complète est la solution idéale pour anticiper la fin du RTC. La communication professionnelle est en pleine évolution et nous proposons un outil efficace pour aider les entreprises à réaliser progressivement leur transformation numérique. Le livre blanc « Anywhere workplace » que nous venons de publier, met en lumière cette évolution et la manière dont nous communiquerons demain. ».