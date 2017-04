Ingram Micro vient de publier ses résultats du quatrième trimestre 2016, les premiers en tant que filiale du Tianjin Thianhai. Cette acquisition par le groupe chinois fait plonger le premier grossiste IT mondial dans le rouge à cause principalement d’une charge exceptionnelle de 175 millions de dollars liée à « des coûts de restructuration, de fusion et de transition ». Des frais d’amortissement de 25 millions de dollars chargent également la barque. Malgré une hausse de 8% du chiffre d’affaires qui atteint ainsi 12,2 milliards de dollars, le grossiste enregistre une perte de 35 millions de dollars, soit 0,28% du chiffre d’affaires, contre un bénéfice de 141 millions de dollars un an auparavant.

Respectant ainsi une vieille tradition, Ingram Micro ne communique aucun détail concernant ses différentes filiales. La firme d’Irvine indique toutefois que certaines de ses filiales établies dans les pays européens ont réalisé des contre-performances. L’activité Mobilité aux Etats-Unis ainsi que certains taux de change ont également eu un impact sur les résultats.