Stuttgart / Paris, le 24 octobre 2016 – Le spécialiste allemand de communication professionnelle d’entreprise innovaphone AG est désormais intégré au catalogue de la filiale française du leader mondial de la distribution de solutions, produits et services informatiques, Ingram Micro France. Ingram Micro SAS, leader français de la distribution informatique, a été créée en 1989 et dispose de 3 sites sur le territoire français. Ingram Micro emploie plus de 13 500 personnes dans le monde, dont plus de 4 500 en Europe. La solution complète de communications unifiées innovaphone PBX, déjà distribuée par Ingram Micro dans plusieurs pays d’Europe, va pouvoir bénéficier en France de son large réseau de revendeurs.

Le partenariat avec Ingram Micro France permet à innovaphone d’étendre sa position sur le marché français de la communication d’entreprise avec sa solution de téléphonie IP et de communications unifiées. « Nous sommes très heureux de l’aboutissement de cette coopération. Nous connaissons bien Ingram Micro, puisque nous coopérons avec succès avec ce distributeur fiable depuis plusieurs années déjà en Europe, notamment en Allemagne, en Suisse, en Espagne et en Autriche et avons gagné de nombreuses parts de marché dans ces pays. Le partenariat avec Ingram Micro France a un grand potentiel. Notre nouveau distributeur est parfaitement familiarisé avec les caractéristiques du marché français et en mesure d’en cibler exactement les exigences spécifiques. », assure Dagmar Geer, PDG innovaphone.

Le système téléphonique VoIP innovaphone PBX qui embarque une solution de communications unifiées complète est développé et produit à 100% par innovaphone. Il est destiné à toutes les tailles d’entreprises et répond à toutes les exigences de la communication professionnelle. Depuis près de 20 ans, les ingénieurs innovaphone développent des technologies de pointe. « Anywhere workplace by innovaphone » et « WebRTC by innovaphone » par exemple, sont les derniers produits issus des laboratoires du précurseur de l’IP. innovaphone est l’un des premiers constructeurs européens à intégrer le nouveau standard WebRTC (Web Real-Time Communication) à sa solution de téléphonie VoIP et de communications unifiées, innovaphone PBX.

Ingram Micro France enrichit son catalogue de solutions UCC : avec la solution VoIP de communications unifiées innovaphone, le nouveau distributeur dispose d’un système de pointe, en mesure de répondre aux exigences des entreprises de toutes tailles, évolutif, performant et très sûr. En effet l’équipementier européen innovaphone a développé sur mesure ses propres dispositifs de sécurité : innovaphone Session Border Controller et innovaphone Reverse Proxy. Et porte le label de qualité « IT Security made in Germany ».