Informatica, premier fournisseur au monde de solutions de gestion de données, lance une nouvelle stratégie Channel pour conforter et développer sa présence sur le mid-market. Dans le cadre de son programme de partenariat étendu INFORM, l’entreprise a pour objectif de recruter une centaine de partenaires channel à travers la région EMEA. Afin d’être au plus près des attentes des clients, quelle que soit leur taille, dans les différents pays de la zone et sur tous les secteurs, Informatica souhaite s’associer à des partenaires ayant une connaissance approfondie sur des segments verticaux tels que l’intégration cloud, l’analytique nouvelle génération ou encore la gestion de la relation client.

Le renforcement de son programme Channel fait partie de la stratégie d’Informatica consistant à développer son offre auprès d’entreprises mid-market. Résolument engagée à accélérer la transition vers le Cloud, l’entreprise travaille à la construction d’un réseau channel stratégique de revendeurs à valeur ajoutée et de revendeurs de logiciels indépendants. Le but étant d’accompagner de plus petites structures mid-market dans leur expansion commerciale grâce à des solutions de gestion des données performantes Informatica qu’elles auraient pu croire hors de leur portée.

Le programme de partenariat INFORM d’Informatica a été revu et comprend désormais une structure en deux tiers pour les partenaires afin de les aider à maximiser leurs marges sur la plateforme Informatica et à développer de nouvelles opportunités de vente grâce à des outils de communications performants et un service de support amélioré. Avec pour ambition de recruter.

“Nous recrutons les meilleurs partenaires en Europe pour développer notre activité. Les partenaires Informatica peuvent générer des revenus et des profits et renforcer leur croissance en commercialisant notre ligne de solutions Data Management. Nous sommes très enthousiastes de développer nos activités channel en Europe.” explique Rodney Foreman, Senior Vice President, Partner Ecosystem.

Les éléments-clés de la nouvelle version du programme partenaires INFORM :