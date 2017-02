En forte croissance depuis 2015, Infodis poursuit sur sa lancée. Une performance facilitée par l’entrée au capital du fonds d’investissement CiClad qui a d’ailleurs permis au début de cette année le rachat de l’ESN SRID.

En attendant, le groupe dirigé par Vighen Papazian réalise en 2016 le meilleur exercice depuis sa création en 1985. Le chiffre d’affaires gagne 5% par rapport à 2015 pour atteindre 27,1 millions d’euros. C’est toutefois le résultat consolidé qui fait impression en bondissant de 42% à un peu plus de 4 millions d’euros.

Au sein du groupe, Infodis IT réalise un chiffre d’affaires de 27,1 millions d’euros, en croissance organique de près de 10%, une performance plus qu’honorable. Ce résultat se décompose en 71% de revenus issus de prestations de services autour du numérique et 29% concernant des projets d’expertise et d’ingénierie. Le rapprochement avec SRID, une ESN de 140 personnes spécialisées dans l’infogérance des technologies de l’information, apporte une brique complémentaire et permet de franchir le cap des 400 collaborateurs avec pour objectif l’an prochain un chiffre d’affaires groupe de 40 millions d’euros.

La filiale Visualdis, spécialisée dans la distribution des solutions de vidéo numérique, réalise un chiffre d’affaires de 3,2 millions d’euros et termine l’année avec un résultat d’exploitation de 54.000 euros. La société est il est vrai en pleine mutation. Elle s’oriente désormais vers le marché de l’IP en signant notamment un partenariat avec Huawei pour vendre et développer les solutions de visioconférence du constructeur. Visualdis ambitionne de devenir un grossiste à valeur ajoutée « leader dans le domaine de la visioconférence » grâce au constructeur chinois.

A moyen terme, le groupe ambitionne d’atteindre les 500 collaborateurs « sans perdre son ADN et ses valeurs qui lui ont permis de fédérer des équipes très impliquées ». « Depuis plus de 30 ans, nous nous efforçons d’avancer, d’évoluer et de nous adapter sur ce marché fortement concurrentiel. Le rapprochement avec SRID, début 2017, va nous permettre de constituer une base solide sur laquelle nous pourrons rivaliser avec des sociétés concurrentes de plus en plus grosses », explique dans un communiqué Vighen Papazian.