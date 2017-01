C’est la première opération de ce type dans le secteur de l’IT dans l’Hexagone cette année : Infodis IT, filiale du groupe Infodis, annonce qu’elle a finalisé son rapprochement avec SRID, une ESN de 140 personnes spécialisée dans l’infogérance des technologies de l’information. Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées. Ce projet, élaboré conjointement par les directions des deux sociétés, s’inscrit dans le cadre de la stratégie de croissance du groupe initiée depuis un an et facilité par l’entrée au capital en juin dernier du fonds d’investissement Ciclad. Ce rapprochement renforcera la plus-value et les compétences proposées des deux entités très complémentaires, indique dans un communiqué le président et fondateur du groupe Infodis, Vighen Papazian. « Cette nouvelle alliance entre Infodis IT et SRID est une belle opportunité pour les deux structures. Les ressources techniques et humaines de SRID, notamment sur le métier de l’infogérance, viendront compléter celles de notre société. L’objectif pour nous est de continuer notre progression sur ce marché à forte concurrence pour propulser groupe Infodis parmi les 50 premières ESN françaises ».

Florent Burlet, directeur général de SRID, se dit lui aussi très satisfait de cette opération. « Le groupe Infodis est connu et reconnu sur le marché des entreprises de services du numérique. Nous avons beaucoup de points communs avec eux, notamment les notions de savoir-faire et savoir-être ancrées au sein de notre entreprise. Nous sommes persuadés que cette alliance sera plus que positive pour nos deux sociétés et permettra aux collaborateurs de SRID d’évoluer, et à nos clients d’avoir un interlocuteur d’une taille plus significative et pérenne. »

Une nouvelle organisation, tenant compte du nouvel équilibre du groupe, devrait être rapidement mise en place. Le business plan d’Infodis table cette année, sur un chiffre d’affaires de 40 millions d’euros pour 400 collaborateurs. Cette croissance externe complète la croissance organique constatée depuis plusieurs années d’Infodis IT. Celle-ci devrait atteindre plus de 10% en 2016.