L’ESN Ineat Group renforce ses effectifs et recherche 30 nouveaux talents pour intégrer ses équipes de Lille. A cette occasion, elle organise le 15 juin prochain dans la capitale du Nord « Le premier jour du reste de ma vie professionnelle #3 », une soirée de recrutement originale. Des candidats préalablement sélectionnés seront conviés dans 3 bars de la ville. Ils recevront l’adresse du lieu de rencontre une fois leur CV validé par les recruteurs d’Ineat Group. A l’issue de cet événement les personnes retenues seront contactées pour passer des entretiens.

Ineat Group recherche des personnalités passionnées, essentiellement des développeurs spécialisés, des chefs de projets techniques et fonctionnels, des personnes spécialisées dans les métiers études & développement, la gestion de projet, le Design UX, la stratégie digitale ainsi que des spécialistes de l’infrastructure. Les postes à pourvoir sont des postes évolutifs. L’ESN précise qu’au-delà des compétences techniques, elle recherche « des personnalités et des talents qui adhérent à sa culture du partage et de l’échange, capables de s’ouvrir aux autres, d’échanger et qui apportent un grain de folie ».

Descriptif des postes recherchés :

– administrateurs système et réseau

– architectes techniques

– chefs de projet fonctionnel web/e-commerce,

– développeurs web/e-commerce (php, java, .net),

– développeurs mobile (Androïd, Windows Phone),

– ingénieurs d’études et développement,

– ingénieurs système Windows et Linux,

– ingénieurs sécurité,

– intégrateurs techniques…

Pour en savoir plus : http://recrutement.ineat-conseil.com/