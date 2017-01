Créé en 1998, Ikoula poursuit son développement. Propriétaire de deux datacenters en France, l’hébergeur a également ouvert au printemps 2016 une filiale néerlandaise, et mis à disposition des zones cloud aux États-Unis, en Allemagne, ou encore à Singapour. L’entreprise compte désormais 57 employés, dont 10 ont été recrutés l’an dernier.

Cette accélération devrait se poursuivre cette année avec l’ouverture d’une quinzaine de nouveaux postes. Ikoula recherche six ingénieurs commerciaux et un ingénieur avant-vente. L’équipe support sera également renforcée avec le recrutement d’un développeur et de cinq techniciens support. L’hébergeur souhaite encore étoffer ses équipe françaises avec un webmaster et un spécialiste marketing.

Le développement se fera également à l’international, pour appuyer les diverses ouvertures de zones cloud annoncées au cours des derniers mois. Ikoula recherche notamment quatre country managers pour Rotterdam, Francfort, Singapour et Miami.