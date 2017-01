L’éditeur suédois de solutions de gestion d’entreprise IFS annonce avoir signé un accord pour le rachat du Canadien Mxi Technologies. Les conditions financières de l’opération, qui devrait être finalisée d’ici la fin du premier trimestre, n’ont pas été dévoilées.

Basé à Ottawa, Mxi est une entreprise ide 265 collaborateurs.qui développe des solutions de gestion de la maintenance pour les secteurs aéronautiques civil et militaire. Elle compte parmi ses clients Air France, KLM, Qantas, China Airlines, Latam, IcelandAir, NetJets, Boeing, BAE Systems, Saab, Pratt & Whitney ainsi que de nombreuses forces militaires aériennes dans le monde.

« Avec l’acquisition de Mxi, IFS devient l’éditeur mondial de solutions de gestion pour la maintenance aéronautique, aussi bien pour les organisations civiles et militaires, que pour les entreprises de MRO et les équipementiers », explique dans un communiqué Alastair Sorbie, président d’IFS. « Nous continuerons à investir et à commercialiser les solutions Maintenix et IFS Applications pour les clients à la recherche de solutions verticales, et nous avons aussi la certitude qu’une solution totalement intégrée sera pertinente pour de nombreuses entreprises du secteur. La profonde expertise en maintenance aéronautique de Mxi associée à IFS nous positionne de façon unique pour aider nos clients existants et futurs à atteindre l’excellence opérationnelle. Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de developpement d’IFS et correspond à notre ambition de devenir le premier fournisseur mondial de solutions de gestion d’entreprises pour les organisations internationales, leurs actifs, services et produits. »