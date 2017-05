L’éditeur IFS France a enrichi sa solution de gestion de services sur le terrain IFS Field Management avec une offre IoT. IFS Field Service Management 5.7 intègre désormais nativement IFS IoT Business Connector afin de permettre à ses utilisateurs de tirer parti de la technologie Internet-of-Things pour analyser les données de leurs équipements connectés et les transformer automatiquement en données exploitables.

L’éditeur a apporté d’autres améliorations à sa solution. L’identité visuelle d’IFS Field Service Management 5.7 a été complètement repensée. Combinée à IFS Lobby, elle permet de visualiser les données opérationnelles en temps réel. Des développements importants ont été réalisés afin d’augmenter l’intelligence de la solution sur le terrain : automatisation du statut de la mission via le géocoding, identification intelligente et automatisée des tâches, génération automatique en temps réel des activités et des informations tout au long du processus de prestation de service. Par ailleurs, les mises à jour sont désormais envoyées régulièrement et permettent de s’assurer que les utilisateurs bénéficient des toutes dernières versions des modules de la solution plus rapidement.