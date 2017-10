L’éditeur de solutions de gestion d’entreprise IFS a fait l’acquisition de WorkWave LLC. Ce dernier est un éditeur de solutions cloud pour les entreprises des secteurs des services sur le terrain (Field Service Management), de la livraison du dernier kilomètre et de la logistique. WorkWave cible principalement les petites et moyennes entreprises et a une forte expertise pour les entreprises positionnées sur le contrôle des nuisibles, l’entretien des espaces verts, le nettoyage, la conciergerie, le chauffage, la ventilation, l’air conditionné, la plomberie, l’électricité ou encore le transport. Les solutions SaaS de WorkWave apportent une expérience utilisateur continue aussi bien sur poste fixe que mobile, ce qui permet aux petites et moyennes entreprises de services industriels de rationaliser les tâches de back-office telles que la planification et la facturation, d’avoir une meilleure visibilité et une meilleure productivité sur le terrain, mais également d’automatiser les actions marketing et de vente.

Basé dans le New Jersey, WorkWave emploie 250 collaborateurs et revendique plus de 7.300 entreprises clientes (principalement américaines). La société est régulièrement récompensée pour sa croissance et sa culture d’entreprise, et fait notamment partie des classements Inc 5000 (classement des 5.000 entreprises au plus fort développement) et Best Places to Work.

« Cette acquisition marque, encore une fois, la volonté d’IFS de renforcer son rayonnement mondial dans la gestion de services », commente dans un communiqué Frederik vom Hom, vice-président sénior en charge du développement chez IFS. « WorkWave, avec son offre SaaS et sa maitrise des enjeux des petites et moyennes entreprises complète la gamme de solutions de gestion de services d’IFS déjà utilisée par de nombreuses entreprises de services industriels. Nous pouvons maintenant proposer les solutions de gestion de services les plus complètes et connectées à l’ensemble des industries de services dans le monde. En outre, cette acquisition renforce considérablement notre présence en Amérique du Nord, région du monde où le marché des logiciels est le plus important. »