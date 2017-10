Comment se porte le marché français des PC et tablettes en entreprises ? Pas trop mal si l’on en croit l’étude consacrée à ce sujet en juin dernier par IDC France, qui table sur une croissance de 6,4% jusqu’en 2021 pour atteindre cette année-là 5,40 millions d’unités, contre 5,08 millions d’unités prévues en 2017.

Le cabinet d’analyse s’attend d’ici-là à une forte croissance des tablette détachables et à une certaine résistance des ordinateurs portables. En 2021, ces derniers représenteront selon IDC, 43% du marché (-1 point), contre 16% pour les tablettes détachables (+7 points), 12% pour les tablettes slates (-2 points) et 29% pour les PC desktops (-3 points), toujours bien vivants. Pour s’en tenir à 2017, le prix moyen d’un terminal affichera au 31 décembre une hausse de près de 4,9% sur un an, passant de 557,3 euros à 584,4 euros.

Toujours en 2017, mais à l’issue du seul premier semestre, le marché hexagonal des PC portables sera dominé dans l’ordre par HP Inc, Lenovo et Dell. Le top 3 des fournisseurs de tablettes détachables étant le suivant : premier : Samsung, deuxième : Asus et troisième : Microsoft.

Pour s’en tenir cette fois aux tablettes détachables, et toujours à l’issue du premier semestre, le marché sera réparti entre les systèmes d’exploitation Windows (48%), Android (43%) et iOS (8%).