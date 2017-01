IDC France vient de publier un tableau synthétique des principales évolutions, qui selon le cabinet, affecteront le marché de l’IT français en 2017.

Les analystes d’IDC France estiment que les dépenses IT atteindront 48,9 milliards d’euros, soit une croissance de 2, dont 11,7 milliards d’euros seront affectés à la transformation (+14%).

La hausse des dépenses consacrées aux logiciels devrait atteindre 4,2% tandis que les dépenses en matière de services augmenteraient de 2,6%. En revanche, les sommes consacrées aux infrastructures baisseraient de 1,7%.

Le cloud public poursuivra son expansion et représentera 13,1% du marché des infrastructures, 24% du marché des applications et 8,9% du marché des systèmes IT.

IDC s’intéresse également aux nouveautés qui toucheront les DSI. Une majorité d’entre elles (58%) seront impactées par les solutions de sécurité de nouvelle génération, 46% par le Big Data et l’analytique, 32% par l’internet des objets, 30% par les systèmes cognitifs, 30% également par la réalité augmentée ou virtuelle, 26% par la robotique et 21% par l’open data. Une belle année, plein de défis en perspective !