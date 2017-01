C’est devenu une habitude. Le départ d’un dirigeant de quelque importance chez IBM est généralement l’occasion d’une réorganisation interne chez le constructeur. Cette fois, c’est le départ en retraite de Robert Le Blanc qui lance la machine. Ce vétéran de Big Blue, qui cumule 36 années de présence à Armonk, avait été nommé senior vice-président de la division Cloud. Celle-ci était issue de la fusion de Softlayer, que Robert Le Blanc dirigeait depuis le départ de son fondateur Lance Crosby en janvier 2015, avec Watson et ses hébergements d’applications.

D’après TheVarGuy, qui rapporte l’information, la division Cloud fusionne avec la division Analytics, anciennement pilotée par Bob Piccianno, pour former une nouvelle division Cloud Hybride dirigée par Arvind Krishna, jusqu’ici vice-président et directeur d’IBM Research. Ce dernier rapportera à John Kelly, senior vice-président de Cognitive Solutions & IBM Research.

Bob Piccianno prend quant à lui la direction de Power Systems rebaptisée Cognitive Systems. Il rapportera au senior vice-président d’IBM Systems, Tom Rosamilia, considéré comme le bras droit et le probable successeur de la CEO, Ginni Rometty. « Nous réorganisons complètement nos systèmes pour le cloud, les données et l’intelligence artificielle », explique cette dernière dans une note transmise aux employés. « La pièce centrale de Cognitive Systems est notre activité Power, laquelle est vitale pour beaucoup de clients et partenaires de notre écosystème. Après avoir reconsidéré et transformé nos portefeuilles data et analytique, nous pensons que Bob est parfaitement adapté à ce rôle. »