IBM a été chargé par le consortium Digital Trade Chain qui regroupe les banques européennes Deutsche Bank (Allemagne), HSBC (Royaume-Uni), KBC (Belgique), Natixis (France), Rabobank (Pays-Bas), Société Générale (France) et Unicredit (Italie), de bâtir une plateforme financière basée sur IBM Blockchain. Le but est de simplifier et de favoriser les activités commerciales domestiques et transfrontalières des PME et d’augmenter la transparence des transactions. La Digital Trade Chain opérera dans le cloud IBM et permettra de connecter en ligne et via des terminaux mobiles les différentes parties prenantes (banques, entreprises exportatrices et importatrices, transporteurs, assurances…). « Afin de faire de la Digital Trade Chain une réalité et lui permettre de servir potentiellement plusieurs dizaines de milliers de clients du consortium nous nous sommes tournés vers IBM et sa blockchain d’entreprise qui nous aidera à mettre rapidement ce système hautement évolutif en production », explique dans un communiqué le DSI de KBC et représentant du consortium, Rudi Peeters. Créé en janvier dernier, le consortium espère que le système sera opérationnel dès la fin de cette année. Les premiers tests commenceront cet été.

La plateforme doit permettre aux PME de commercer avec de nouveaux partenaires dans leur pays ou à l’étranger. Elle est destinée à faciliter la transparence des transactions, à autoriser les PME à accéder au crédit et à réduire les risques. La Digital Trade Chain va également optimiser certaines tâches administratives en numérisant l’ensemble des procédures logistiques, depuis la commande jusqu’au règlement, et assurer aux partenaires commerciaux la traçablilité des transactions.

La Digital Trade Chain repose sur Hyperledger Fabric v1.0.0, un framework blockchain open source et un des cinq projets Hyperledger de la Fondation Linux hébergés sur le cloud IBM. Le projet est censé s’étendre à d’autres banques, européennes ou non, ainsi qu’à des partenaires commerciaux tels que des affréteurs, des transitaires et des agences de crédit.

La Digital Trade Chain a déjà obtenu deux prix, celui du « meilleur nouveau produit ou service bancaire » décerné par EFMA-Accenture et le prix Global Finance pour « l’innovation dans le financement du commerce ».