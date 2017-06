L’entité sécurité d’IBM annonce l’ouverture officielle de son centre européen de commande IBM X-Force basé en Pologne. Le centre possède les nouvelles capacités cognitives, dont IBM Watson for Cybersecurity, et propose des services plus étendus conçus pour répondre aux attentes des clients et aux exigences du GDPR.

Situé à Wrocław, le centre rejoint le réseau mondial des centres de commande IBM X-Force, qui revendiquent le traitement de plus d’un milliard de cyber incidents chaque mois, et la protection de 4.500 clients dans 133 pays. Ce réseau mondial emploie plus de 1.400 professionnels de la sécurité qui fournissent un service aux clients 24h sur 24.

Le centre de commande IBM X-Force polonais a bénéficié d’un investissement de 200 millions de dollars de Big Blue. Il a pour priorités d’aider les clients dans leur réponse aux incidents de cybersécurité et à servir de hub au réseau mondial de la société en matière d’expertise GDPR et de services spécialisés. Il permettra à IBM d’offrir aux clients la possibilité de gérer leurs données de sécurité en s’appuyant sur ses ressources et et sur son infrastructure européenne. Les analystes et les experts d’IBM X-Force utiliseront le système de notification rapide pour permettre aux clients de déclarer leurs incidents dans le cadre du GDPR.