IBM vient de nommer un responsable channel dédié exclusivement à son portefeuille logiciels en pleine expansion nous apprend CRN. Big Blue a confié le poste à Mike Gerentine un vieux briscard du marketing, du channel et qui connaît bien le monde du logiciel puisqu’il a débuté sa carrière chez Big Blue en 2002 dans la division Tivoli. Depuis quelques années, il s’occupait de la politique marketing du channel, aidant notamment les partenaires à adapter leurs activités au monde du cloud.

Les responsabilités transversales du vice-président Software Channel Sales couvrent la vente de logiciels dans le monde entier, à travers différentes divisions, y compris Watson et le cloud. Il devra notamment adapter les différents contrats logiciels d’IBM aux réalités du SaaS.

Mike Gerentine occupe un poste laissé vacant depuis bientôt un an par le départ de Mark Register pour DocuSign. Vincent Zandvliet avait plus ou moins repris le rôle en s’occupant plus spécifiquement des ventes. Le patron du channel mondial, Marc Dupaquier, souhaitait un profil plus axé sur les partenaires. Il a donc porté son choix sur Mike Gerentine.