IBM vient d’enregistrer une 19ème baisse consécutive de chiffre d’affaires mais annonce un bénéfice annuel supérieur aux prévisions de Wall Street, grâce notamment à la croissance du cloud et de l’analytique. Cela n’a pas empêché le cours de l’action de baisser de 2,5%, après une brève flambée, dans les échanges après fermeture, marquant ainsi le découragement de la bourse. Analyste chez CFRA Research, David Holt a expliqué à Reuters qu’il se demandait bien quand les chiffre d’affaires allait progresser. Une mauvaise humeur sans doute passagère puisque sur un an le cours du titre a progressé de 30,2%.

La réponse à la question de David Holt se trouve peut être à la Maison Blanche si l’on en croit le directeur financier d’IBM, Martin Schroeter. « Si vous avez une administration qui est pour l’exportation, nous pouvons en tirer un bénéfice. Et si nous avons une réforme fondamentale des taux d’imposition, cela ne peut que nous aider aussi », a expliqué ce dernier à Reuters.

Big Blue annonce donc à un bénéfice par action de 13,80 dollars pour son exercice fiscal, alors que le consensus Thomson Reuters I/B/E/S prévoyait 13,74 dollars. Le bénéfice net du quatrième trimestre atteint 4,50 milliards de dollars, soit 4,72 dollars par action, ce qui est supérieur aux 4,46 milliards de dollars, ou 4,59 dollars par action, enregistré un an auparavant. Un écart dû en partie à un taux d’imposition en retrait. En revanche, le chiffre d’affaires de la période a reculé de 1,33% à 21,77 milliards de dollars. C’est toutefois mieux que ce qu’espéraient les analystes qui s’attendaient à 21,64 milliards de dollars.

Comme indiqué ci-avant, les activités stratégiques, qui comprennent le cloud, la mobilité, l’analyse des données, les réseaux sociaux et la cybersécurité ont progressé de 11% à 9,5% au cours du trimestre et contribuent pour 41% au chiffre d’affaires. Le cloud seul enregistre une croissance de 33% grâce notamment à SoftLayer et à la plateforme BlueMix.