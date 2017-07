IBM annonce le lancement de l’IBM Z, un mainframe capable selon la firme d’Armonk de traiter plus de 12 milliards de transactions chiffrées par jour sans impact sur la performance des applications. Ce système est doté d’un nouveau moteur de chiffrement qui permet de crypter systématiquement les données associées à n’importe quelle application, service cloud ou base de données précise Big Blue qui cite l’exemple du service IBM Cloud Blockchain. « La grande majorité des données volées ou divulguées est accessible et facile à utiliser parce que le chiffrement est très difficile et très coûteux à réaliser à grande échelle », indique dans un communiqué Ross Mauri, directeur général d’IBM Z. « Nous avons créé un moteur de protection des données pour l’ère du cloud et qui aura un impact immédiat et significatif sur la protection mondiale des données. »

Selon IBM son nouveau mainframe devrait restaurer la confiance auprès des consommateurs et se conformer à la GDPR ainsi qu’aux règles édictées par les autorités de régulation d’autres pays tels que les Etats-Unis, Singapour ou Hong Kong.

System Z peut notamment supporter, outre les 12 milliards de transactions chiffrées précitées, deux millions de conteneurs Docker, 1.000 bases de données NoSQL ou encore la plus grande instance mondiale MongoDB avec une performance NodeJS deux fois et demie plus rapide que sur les plateformes x86 de la concurrence, précise encore la firme d’Armonk.

Avec 32 téraoctets, IBM Z dispose d’une mémoire trois fois supérieure à celle du système Z13 et offre des temps de réponse multipliés par trois. Le traitement des charges de travail Java serait par ailleurs 50% plus rapide qu’avec un serveur x86.