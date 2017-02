IBM lance un nouveau programme partenaires mondial destiné à remplacer le précédent vieux de près de 18 ans. Présenté il y a tout juste un an à l’occasion de la PartnerWorld Leadership Conference, le nouveau PartnerWorld Programm propose quatre niveaux d’adhésion (Registered, Silver, Gold et Platinum) au lieu de quatre précédemment (Member, Advanced et Premier). Auparavant, les critères d’accès aux différents niveaux reposaient avant tout sur le chiffre d’affaires. Aujourd’hui, et c’est la principale nouveauté, ils s’appuient non seulement sur ces critères financiers mais aussi et même surtout sur les compétences et les certifications du partenaire.

« La toile de fond a changé considérablement depuis 18 ans lorsque l’activité était alignée sur la vente de PC. Les partenaires ne souhaitent pas des changements constants mais le temps est venu pour nous d’affirmer clairement où nous voulons aller avec nos partenaires », a expliqué à Channelweb, Jim Edwards, vice-président Global Buiness Partners d’IBM. « Les aptitudes et les compétences sont au cœur du programme. C’est ce qui nous mène et nous aide à créer le meilleur écosystème du secteur. C’est ce que nous voulons. S’appuyer sur les aptitudes, s’appuyer sur les compétences est ce qu’il y a de plus pertinent sur le marché aujourd’hui. C’est pourquoi nous avons réalisé ces changements. »

Trente-sept compétences figurent aujourd’hui dans le programme, cinq autres – voire plus en fonction des demandes des partenaires – sont en préparation. Ces compétences couvrent des produits, des solutions, des secteurs d’activités, y compris des domaines stratégiques pour IBM tels que l’informatique cognitive, le cloud, le commerce, l’Io, l’analytique, la mobilité, les réseaux sociaux, la cybersécurité ou Watson.

Big Blue introduit par ailleurs, le « Skill Pack » ou pack de compétences, une nouvelle offre qui offre aux partenaires commerciaux les ressources nécessaires pour accroître leurs compétences, bâtir des prototypes sur IBM Cloud et de se raccrocher à l’écosystème IBM.