L’IBM Client Center de Montpellier – le plus important d’Europe – héberge désormais un centre d’intégration IBM Cisco. Ce nouvel investissement commun des deux sociétés est consacré aux solutions et services technologiques IBM développés sur les offres Cisco UCS et IBM Stockage. Fruit de la collaboration des entités IBM Global Technology Services, IBM Systems et IBM Global Alliances avec l’équipementier de San Jose, il inclura dans un premier temps les solutions Analytics, Cloud et les systèmes convergés VersaStack (qui réunissent IBM Storwizer et Cisco UCS).

Le périmètre d’activités du centre supportera l’intégralité du cycle commercial, depuis la découverte des offres (briefings personnalisés, workshops…) jusqu’au support après-vente en passant par la formation, le design, le prototypage des solutions et les démonstrations de faisabilité (proofs of concept).

« En combinant les capacités du Centre d’Intégration IBM Cisco avec celles des centres mondiaux IBM Systems, nous fournissons à nos clients un nouvel outil qui leur permettra de définir, développer et tester les technologies IBM et Cisco afin de s’assurer qu’elles répondent à leurs besoins avant de les rendre opérationnelles au sein de leur infrastructure », explique dans un communiqué Douglas Dreyer, vice-président, IBM Systems Worldwide Client Centers.

Le centre fournira des accès distants et multisites au travers de la solution de travail collaboratif Cisco Spark afin de permettre aux équipes d’IBM, de Cisco et aux clients de travailler ensemble de n’importe où dans le monde.