IBM a cédé ses logiciels IBM Cognos Disclosure Management, IBM Cognos Disclosure Management on Cloud, IBM Cognos Financial Statement Reporting et Clarity 7 au fournisseur de logiciels et de services financiers californien Certent. Les conditions financières de l’opération ne sont pas précisées. La firme d’Armonk indique qu’elle continuera à proposer lesdites solutions en tant que revendeur.

« Cette acquisition s’inscrit dans notre stratégie qui consiste à devenir le principal fournisseur mondial de logiciels et de services de reporting et de conformité », explique dans un communiqué le CEO de Certent, Michael Boese. « Cela va étendre notre portefeuille de solutions, accélérer notre feuille de route de produits et étendre notre empreinte internationale. »

Certent est partenaire d’IBM depuis 2013.