Hugues Heuzé, 44 ans, est nommé à la direction de l’équipe Nutanix France en tant que Country Manager. Il a pour mission de piloter le développement des activités commerciales du spécialiste de l’hyperconvergence en France et de manager l’équipe de la filiale. Hugues Heuzé a rejoint la société en mars 2016 en tant que Sales Account Manager.

Après avoir obtenu un diplôme en informatique de l’Université de Rouen, Hugues Heuzé débute sa carrière en tant que professeur en informatique. Après deux ans passés dans le monde de l’éducation, il passe dans le secteur privé où il occupe des fonctions d’administrateur de système, chef de projet, directeur technique, Services Manager et System Engineer chez Renault, Atempo, Stordata et Synerway. En 2007, il rejoint Netapp où il occupe successivement les postes de System Engineer, Global Account Manager et finalement Global Enterprise Manager.

En 2015, Hugues Heuzé a validé un Global Enterprise Manager Sales Mastery Class de l’université de Berkeley (Californie).