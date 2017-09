Dans le cadre de sa stratégie de développement sur le marché des technologies de communication radio professionnelle, Hub One annonce le lancement de BTS Hôtel une solution qui permet de mutualiser des stations de base émettrice-réceptrice GSM entre plusieurs immeubles. Cette solution est complémentaire de son offre d’antennes distribuées visant à améliorer la couverture à l’intérieur des bâtiments.

Jusqu’ici, l’installation d’une couverture indoor pour un bâtiment nécessitait a minima qu’un opérateur vienne se connecter au bâtiment en lui dédiant une antenne. Dorénavant, une seule antenne pourra être mutualisée sur plusieurs bâtiments. C’est la vocation du BTS hôtel, qui n’est autre qu’un centre d’hébergement de stations émettrice-réceptrices vers lequel convergent les signaux en provenance de plusieurs bâtiments. Ce système permet de réaliser une économie de l’ordre de 30% par rapport au raccordement de bâtiments isolés et permet de couvrir des zones qu’il n’était pas économiquement de couvrir jusque-là.

Hub One a installé son premier BTS hôtel sur la zone aéroportuaire de Roissy en mars-avril dernier. Quatre opérateurs mobiles y ont installé leur réseau. Un premier bâtiment y a été connecté dès juin suivi de quatre ou cinq autres depuis. Les bâtiments ont une surface moyenne de 5.000 m2. À terme, ce BTS hôtel, qui a nécessité un investissement compris entre 500 K€ et 1.000 K€ pourrait raccorder plus d’une vingtaine de bâtiments.

Le service de couverture mobile indoor ainsi proposé par Hub One revient en moyenne à quelques euros par mois et par utilisateurs. Généralement ce sont les propriétaires des immeubles qui souscrivent à ce service pour améliorer la valeur locative de leur bien, explique Bertrand Laurioz, Directeur de la division Télécom chez Hub One.

Hub On espère bien-entendu décrocher rapidement d’autres réalisations de ce type. Cette solution se prête bien au raccordement de zones denses, telles que les stades, de gares, de centres commerciaux, de sièges sociaux, d’hôtels, d’universités, d’hôpitaux de centres d’affaires ou de zones d’activités, estime Hub One.