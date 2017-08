Huawei a ouvert son premier centre de services aux clients en France. Situé dans un immeuble haussmannien du quartier de la Bourse à Paris, il accueille les clients et les curieux de la marque qui peuvent échanger avec des spécialistes, faire réparer leur produit, découvrir la gamme du constructeur et acheter des accessoires. Trois ordinateurs et une machine à café sont mis à la disposition de ceux qui veulent faire réparer leur terminal sur place. Une galerie de photos permet de découvrir le travail de photographes, professionnels ou non, qui utilisent un smartphone Huawei pour leurs clichés. Un show room présente tous les appareils et les accessoires de la marque. On peut actuellement y découvrir la tablette MediaPad M3 lite 10 ou encore le smartphone Y6 Pro 2017 qui font leur entrée sur le marché français.