Après avoir enregistré plusieurs baisses consécutives, le marché des serveurs renoue avec la croissance au deuxième trimestre. Le chiffre d’affaires mondial progresse de 2,8% tandis que les livraisons sont en hausse de 2,4% annonce Gartner. Les grands bénéficiaires de ce rebond sont les fabricants chinois et tout particulièrement Huawei dont le chiffre d’affaires bondit de 57,8% et les livraisons grimpent de 26,1%.

« Le second trimestre 2017 a enregistré une certaine croissance en comparaison du premier trimestre et ce au niveau mondial, avec toutefois des résultats variables en fonction des régions », commente dans un communiqué Jeffrey Hewitt, vice-président recherche chez Gartner. « La croissance du trimestre doit être attribuée à deux principaux facteurs. Le premier est la bonne performance enregistrée en Asie/Pacifique à cause de la construction d’infrastructures de datacenters, tout particulièrement en Chine. Le second est la croissance actuelle des datacenters hyperscales que l’on constate dans le segment ODM. »

D’un point de vue technologique, les serveurs x86 ont vu leurs livraisons augmenter de 2,5% et leurs revenus progresser de 6,9%. Les serveurs RISC/Itanium enregistrent une baisse de 21,4% des livraisons et un recul de 24,9% du chiffre d’affaires. Les autres catégories, qui regroupent essentiellement les mainframes, affichent une chute de leurs revenus de 29,5%.

Du côté des constructeurs, HPE conserve la première place du classement en termes de revenus, mais ceux-ci reculent de 9,4%. Un recul moins prononcé que celui d’IBM (-21,5%), classé troisième derrière Dell EMC, dont le chiffre d’affaires progresse de 7,0%. En quatrième position, Cisco affiche une certain stabilité, talonné par Huawei, dernier du Top 5, mais comme on l’a vu grand gagnant du trimestre.

En termes de livraisons, le numéro un du marché est désormais Dell EMC (-6,9%), HPE étant rétrogradé en deuxième position (-8,7%) devant Huawei (+26,1%), Inspur Electronics (+31,5%) et Lenovo (-38,1%), qui ferme la marche.

Table 1

Worldwide: Server Vendor Revenue Estimates, 2Q17 (US Dollars)

Company 2Q17 Revenue 2Q17 Market Share (%) 2Q16 Revenue 2Q16 Market Share (%) 2Q17-2Q16 Growth (%) HPE 3,204,569,547 23.0 3,536,530,453 26.1 -9.4 Dell EMC 2,776,347,626 19.9 2,594,180,873 19.1 7.0 IBM 963,279,264 6.9 1,226,947,968 9.1 -21.5 Cisco 866,450,000 6.2 858,924,000 6.3 0.9 Huawei 845,543,611 6.1 535,946,936 4.0 57.8 Others 5,281,754,345 37.9 4,801,420,134 35.4 10.0 Total 13,937,944,394 100.0 13,553,950,355 100.0 2.8

Source: Gartner (September 2017)

Serveurs : Huawei entre dans le Top 5 du marché des serveursTable 2

Worldwide: Server Vendor Shipments Estimates, 2Q17 (Units)

Company 2Q17 Shipments 2Q17 Market Share (%) 2Q16 Shipments 2Q16 Market Share (%) 2Q17-2Q16 Growth (%) Dell EMC 492,854 17.5 529,135 19.2 -6.9 HPE 483,203 17.1 529,488 19.2 -8.7 Huawei 176,426 6.2 139,866 5.1 26.1 Inspur Electronics 158,373 5.6 120,417 4.4 31.5 Lenovo 145,655 5.2 235,267 8.5 -38.1 Others 1,367,176 48.4 1,203,525 43.6 13.6 Total 2,823,688 100.0 2,757,697 100.0 2.4

Source: Gartner (September 2017)