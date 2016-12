Récemment, Meg Whitman a assuré devant des clients que Micro Focus, qui sera bientôt le propriétaire de l’activité logiciels d’HPE, n’a jamais mis un terme à un produit qu’il avait acquis. Ce qu’a oublié de dire la CEO du constructeur, c’est que ce dernier s’en charge lui-même.

Nous apprenons ainsi par The Register que le logiciel de services d’help desk en mode SaaS Service Anywhere sera arrêté avant la cession.

Le géant américain a d’ailleurs confirmé à nos confrères qu’il faisait le ménage avant que la division ne soit transférée chez l’éditeur britannique en mars prochain. « Afin de mieux concentrer les investissements, l’innovation et la stratégie d’orientation sur notre portefeuille d’offres IT Service Management Automation, HPE va arrêter les ventes de notre offre SaaS Service Anywhere », a indiqué un porte-parole de la société. « Nous allons maintenir les services et le support pour les clients existants afin d’assurer la continuité des opérations, et recentrer nos ressources de R&D pour permettre à nos clients d’atteindre plus d’efficacité, d’agilité et un retour sur investissement plus rapide. »

Les salariés travaillant sur le produit devraient, semble-t-il, être recasés au sein des équipes axées sur les technologies de conteneurs, les micro services et l’analytique.

La nouvelle ne passe pas bien auprès de certains clients, de plus en plus méfiants. « Micro Focus n’a apparemment jamais mis fin à un produit, à en croire Meg Whitman… Regardez comme HPE remet ça en cause avant la cession-fusion. Le premier à en faire les frais est un pur produit de gestion en mode SaaS… D’autres produits logiciels seront probablement éliminés bientôt », a expliqué l’un d’eux, qui affirme s’être arraché les cheveux en apprenant la nouvelle.