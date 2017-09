Au cours du troisième trimestre HPE avait surpris Wall Street avec un chiffre d’affaires supérieur aux attentes mais le bénéfice avait fondu. Un recul que le constructeur avait notamment justifié par des charges de restructuration. Ces charges devraient à nouveau bondir dans les prochains mois. En effet, la firme de Palo Alto prépare à nouveau un plan social si l’on en croit Bloomberg. Le site d’informations économiques, généralement bien informé, s’appuie sur une source proche du dossier mais qui pour des raisons évidentes souhaite conserver l’anonymat. Selon cette source, 5.000 salariés – y compris des cadres de haut niveau – aux Etats-Unis mais aussi ailleurs dans le monde vont quitter la société d’ici la fin de l’année. Contacté par nos confrères, le constructeur a refusé de commenter l’information.

On retiendra toutefois qu’à l’occasion de la présentation des résultats de l’entreprise aux analystes financiers au début du mois, Meg Whitman avait indiqué qu’elle souhaitait « réduire les couches de l’organisation » pour plus d’efficacité. « Avec moins de domaines d’activités et des priorités stratégiques claires nous avons l’opportunité de créer une structure interne et un modèle opérationnel plus simples, plus agiles et plus rapides », avait-elle expliqué De son côté, le directeur financier, Tim Stonesifer, avait expliqué qu’HPE avait pour objectif d’économiser 1,5 milliard de dollars au cours des trois prochaines années.