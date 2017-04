Ce sont nos confrères de The Register qui le révèlent : HPE retire du marché sa suite OpenSDN. Un abandon qui se fait en toute discrétion, aucune annonce n’étant prévue. Dans une note interne signée du vice-président produits Sarwar Raza et du patron des ventes aux opérateurs, Jacques Rames, le constructeur demande à ses collaborateurs d’annoncer aux clients et partenaires qui s’informent sur le produit « qu’HPE interrompt le développement d’OpenSDN ». Les signataires du document – publié sur le site de The Register – indiquent simplement que cette décision a été prise « à la lumière de considérations commerciales et financières ». Ils ajoutent que l’entreprise abandonne complètement le marché du SDN destiné aux opérateurs. « HPE n’offrira plus de solution native SDN pour les telcos et fournisseurs de services », peut-on lire. Sarwar Raza et Jacques Rames précisent toutefois que la société n’abandonne pas pour autant les plateformes ouvertes.

Les alternatives proposées comprennent notamment les produits HPE Distributed Cloud Networking (DCN) du portefeuille DCIG (Data Center Infrastructure Group). Le constructeur précise toutefois que ces derniers ne se substituent pas complètement aux premiers et demande à ses commerciaux de requalifier les propositions commerciales en conséquence.

Bien entendu, HPE met immédiatement fin aux démonstrations et aux projets pilotes impliquant OpenSDN.