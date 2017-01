Le bruit courait depuis le mois de novembre. Il s’est à présent concrétisé : HPE va racheter SimpliVity. Côté prix, on est toutefois loin du compte. Alors que les rumeurs automnales évoquaient un chèque astronomique de 3,8 à 3,9 milliards de dollars, c’est finalement 650 millions de dollars que la firme de Palo Alto a mis sur la table pour s’emparer du spécialiste de l’hyperconvergence.

Il est vrai que l’environnement financier a beaucoup évolué, et ce depuis fin 2015 lorsque les introductions en bourse se sont subitement arrêtées, provoquant un retour à des valorisations plus raisonnables. Depuis, les IPO ont repris mais à un rythmer moindre et avec des prix d’introduction moins flamboyants, ce qui ne met pas toujours les nouveaux actionnaires à l’abri de fortes décotés par la suite.

Depuis sa création en 2009, SimpliVity a levé en tout 276 milliards de dollars. Le dernier tour de table remonte à mars 2015 lorsque la société à récolté 175 millions de dollars auprès d’investisseurs menés par le fonds suisse Waypoint Capital. A cette époque, le numéro deux de l’hyperconvergence après Nutanix était valorisé un milliard de dollars. Entretemps, le bruit a couru que Cisco avait alors tenté de racheter l’entreprise de Westborough (Massachusetts). Celle-ci aurait alors refusé, tablant plutôt sur une introduction en bourse pour se développer. La baisse des cours enregistrée par le rival Nutanix depuis son iIPO – pourtant réussie – en octobre dernier a semble-t-il incité à la prudence le CEO Doron Kempel et ses investisseurs, qui ont finalement accepté l’offre d’HPE. «

Cette transaction étend les capacités d’HPE en matière de softawre-defined et correspond parfaitement à notre stratégie visant à simplifier l’IT hybride pour nos clients », commente Meg Whitman dans un communiqué.

Les partenaires sont quant eux très enthousiastes si l’on en croit CRN. Ils estiment que cette acquisition va redessiner le paysage et mettre la pression sur Cisco. « Cette association est de la dynamite », estime l’un d’eux. Il est vrai qu’une appliance baptisée SimpliVity HC 380 devrait rapidement sortir après le clôture de l’acquisition prévue au second trimestre. D’autres pourraient suivre avant la fin de l’année.

On peut toutefois s’interroger sur ce qu’il adviendra des partenariats signés entre SimpliVity et Cisco, Dell, Huawei et Lenovo qui ont intégré sa technologie OmniCube. Personne n’en parle mais on a sa petite idée là-dessus.