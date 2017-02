Après les achats récents de Simplivity et de CloudCruiser, Hewlett Packard Enterprise poursuit ses emplettes. La firme de Palo Alto vient en effet d’annoncer l’acquisition de Niara. Les conditions financières de l’opération n’ont pas été dévoilées. Basée à Sunnyvale en Californie, Niara est spécialisée dans l’analyse avancée du comportement des utilisateurs et des entités (UEBA). Sa plateforme s’appuie sur l’apprentissage machine et l’analytique pour contrôler les flux de paquets IP et les logs afin de détecter et faire face aux menaces de sécurité en périphérie de réseau non décelées par les solutions de cybersécurité traditionnelles. Niara sera rattachée à HPE Aruba afin de renforcer le portefeuille de solutions de sécurité réseau filaire et sans fil ClearPass.

« Avec cette opération, nous continuons à innover dans la périphérie des réseaux avec des solutions logicielles capables de mieux protéger l’activité de nos clients ainsi que les données provenant de l’internet des objets », explique dans un communiqué le directeur général d’HPE Aruba, Keerti Melkote, par ailleurs co-fondateur d’Aruba Networks (acquise par la firme de Palo Alto en mai 2015). « Avec plus de 20 milliards d’équipements IoT qui devraient être connectés d’ici 2020, la sécurité est la première préoccupation de nos clients. En combinant les logiciels d’analyse du comportement de prochaine génération de Niara avec le portefeuille de solutions de sécurité ClearPass, nous proposerons le système de visibilité et de détection des attaques le plus complet du marché. »

La plateforme Niara établit automatiquement les caractéristiques de base de tous les utilisateurs et de leurs équipements. Le logiciel recherche ensuite les anomalies et les activités incohérentes pouvant présager une menace de sécurité. D’après Keerti Melkote, l’analyse des incidents de sécurité, qui pouvait prendre jusqu’à 25 heures en procédant manuellement, peut se réduire à moins d’une minute grâce à la puissance de l’apprentissage machine.

Pour les co-fondateurs de Niara, le CEO Sriram Ramachandran et le vice-président de l’ingénierie, Prasad Palkar, il s’agit d’un retour aux sources puisqu’il s’agit de deux anciens collaborateurs d’Aruba.

Selon plusieurs partenaires HPE interrogés par CRN, cette acquisition permettra de prendre des parts de marché à Cisco dans les offres de périphérie des réseaux.