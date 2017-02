« Je crois qu’HPE reste sur la bonne voie. Les mesures que nous prenons pour renforcer notre portefeuille, rationaliser notre organisation et bâtir la bonne équipe de direction nous permettrons d’être gagnants dans le futur », affirme Meg Whitman dans un communiqué, commentant les résultats de la société qu’elle dirige. Un futur qui ne devrait pas être proche si l’on en juge par les résultats du premier trimestre de l’exercice 2017 décalé.

Le chiffre d’affaires recule de 10% sur un an à 11,41 milliards de dollars (Wall Street tablait sur 12,07 milliards de dollars) . Entraîné par la baisse des ventes de certains produits clés (serveurs -12%, stockage -13%, réseaux -33%), l’Enterprise Group voit son chiffre d’affaires chuter de 12% à 6,3 milliards de dollars. La division Enterprise Services affiche un chiffre d’affaires de 4,0 milliards de dollars, en baisse de 11%. Malgré la bonne tenue du SaaS (+4%), la division Software enregistre quant à elle un recul de 8% à 721 millions d’euros. En revanche, les services financiers progressent de 6% à 823 millions d’euros. Piètre consolation. Ces mauvais résultats, Meg Whitman les attribue notamment à un dollar en baisse comparativement à l’euro, à l’augmentation du prix des DRAM et à un resserrement de l’offre de mémoires flash.

Le bénéfice net se maintient à 267 millions de dollars, soit 0,16 dollar par action, grâce en grande partie à l’augmentation de 1,1 point de la marge opérationnelle qui s’établit à 4,1%. Cette amélioration, HPE le doit essentiellement à la baisse des coûts de fonctionnement et de R&D. En effet, plus de la moitié des salariés de l’entreprise travaillent dans des pays à bas coûts de production. Un pourcentage qui devrait encore grimper a averti Meg Whitman lors d’une conférence téléphonique avec les analystes.

Le bénéfice net par action non-GAAP atteint 0,45 dollar, contre 0,41 dollar un an auparavant.

Pour le trimestre en cours, HPE prévoit un BPA non-GAAP compris entre 0,41 et 0,45 dollar. Les analystes tablaient sur 0,47 dollar. Pour la totalité de l’exercice, la firme de Palo Alto revoit ses prévisions à la baisse et table désormais sur un BPA non-GAAP situé entre 1,88 et 1,98 dollar par action, à comparer aux 2 à 2,10 dollars prévus. Les analystes s’attendaient à 2,05 dollars par action.

Le titre a chuté de 6,7% dans les échanges après bourse.