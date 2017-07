Comme chaque année, le Comité d’Entreprise de HPE a mandaté le cabinet d’expertise comptable Sextant pour réaliser une analyse économique des résultats de la filiale française de HPE. Sextant vient de présenter les résultats de son analyse pour les exercices 2016-2017. Nous avons pu nous en procurer une synthèse.

« Au niveau mondial, HPE n’a pas encore retrouvé le chemin de la croissance, écrit en préambule le cabinet. Après des résultats encourageants sur l’année fiscale 2016, les revenus et les marges d’EG (Enterprise Group) au niveau mondial essuient des revers début 2017 ». Ainsi, EG enregistre un recul brutal de -12% de ses revenus au deuxième trimestre et une érosion de ses marges de -3%. La France résiste plutôt mieux avec un recul de -9% seulement. Cette différence de performance entre la France et le reste du monde s’explique notamment par la baisse des commandes de Microsoft (qui privilégie désormais ses propres designs serveurs)

Dans le détail, les revenus hardware France reculent sous l’impact de facteurs tels que les problèmes d’approvisionnement en SSD, un marché difficile exacerbé par la guerre des prix de Dell, et de nombreux départs de commerciaux. Les chiffres du stockage sont bons sur le premier trimestre, poursuit Sextant mais souffrent au deuxième trimestre d’une base de comparaison défavorable et du décalage d’un gros deal sur le troisième trimestre. Le réseau est en forte croissance avec Aruba.

Sur TS (Technology Services), le support est en croissance avec un bon niveau de renouvellements en début d’année et une satisfaction clients en amélioration. Sur le consulting, les revenus sont en léger recul mais de grosses commandes ont été engrangées sur des contrats stratégiques au deuxième et troisième trimestre. D’autres contrats sur des data centers devraient suivre d’ici la fin de l’année ce qui devrait permettre d’atteindre le budget sur le deuxième semestre.

TSS, le stockage et Aruba ont des profitabilités en hausse. En revanche, la marge de TS Consulting souffre d’une activité insuffisante et celle d’ISS (serveurs standards) pâtit de l’impossibilité de répercuter les hausses de prix des mémoires.

L’expert Sextant souligne plusieurs points positifs tels que l’intégration réussie d’Aruba – ce qui devrait contribuer à améliorer la marge brute ; une bonne gamme de produits à pousser (Synergy, Hyperconvergence, Flexible Capacity… ) ; les grosses commandes engrangées sur TS. Il évoque également plusieurs pistes d’amélioration, telles que le renforcement de ses relations avec des acteurs locaux du Cloud en les équipant de ses solutions et en les aidant à vendre leurs solutions aux clients finaux (accélérateur de 120% pour les commerciaux impliqués). Une clientèle qui représente « un potentiel de croissance certain », mais dont « la marge afférente est faible », tempère toutefois l’expert.