Dans un entretien accordé à CRN, Meg Whitman a indiqué qu’elle allait redoubler ses efforts envers le channel. Une résolution qui intervient après la chute de 10% des revenus trimestriels enregistrée par HPE. « Je vais redoubler mes efforts envers le channel. Je vais dépenser plus de temps avec eux. Je voudrais vérifier qu’ils vont non seulement adopter le cœur de l’ISS (industry standard servers) et 3Par, mais qu’ils vont également adopter Synergy qui offre de belles opportunités pour le channel », a-t-elle expliqué à nos confrères.

La CEO du constructeur estime que les nouveaux systèmes Synergy – présentés comme la première infrastructure composable qui propose aux clients une infrastructure de cloud privé pour le prix du cloud public – sont la plus belle innovation d’HPE depuis 10 ans. « Cette une belle opportunité pour le channel car vous pouvez uniquement remplacer une base installée de lames HPE. Vous pouvez ensuite rafraîchir des systèmes UCS (de Cisco) et la troisième chose que vous pouvez faire c’est de l’utiliser en tant que permis de chasse car c’est quelque chose de vraiment neuf. Personne n’a un tel produit. C’est un fantastique permis de chasser partout. Chacun devrait prendre du temps pour comprendre Synergy. »

Les commutateurs Arista HPE pour datacenters (les deux entreprises ont noué une alliance l’été dernier) ainsi que la nouvelle offre d’infrastructure convergée de SimpliVity (dont l’acquisition vient d’être finalisée) sont selon Meg Withman d’autres beaux outils de conquête pour les partenaires.

« SimpliVity est une belle, très belle opportunité pour le channel. C’est un marché de 2,5 milliards de dollars qui croît en moyenne de 25% par an. Arista n’a pas de présence channel. C’est nous leur vecteur vers le channel. »

La dirigeante assure qu’elle payera de sa personne. « Je dois simplement me rendre sur le terrain et expliquer tout cela aux partenaires du channel et m’assurer qu’ils vont adopter ces produits et m’assurer que nous allons tout faire pour les aider. J’ai réalisé une cession, quelques fusions et acquisitions, j’ai couru de tous côtés et à présent je reviens à mon premier amour : le channel »