HPE a confié à Publicis la réalisation d’une vaste campagne de publicité. Le constructeur veut convaincre les entreprises qu’il est capable de les aider à se libérer de leur technologie IT historique et de les accompagner dans leur transformation digitale.

Interrogé par CRN, le constructeur a expliqué que cette campagne de plusieurs millions de dollars est basée sur la croyance que le département IT est celui du « Non » à la transformation digitale, elle insiste sur la nécessité d’une nouvelle approche « hybride IT » de la part d’HPE et de ses partenaires.

Le premier spot de 30 secondes projeté la semaine dernière aux Etats-Unis montre une tête branlante en céramique. Elle répond non à des questions telles que « L’application du client sera-t-elle toujours opérationnelle lundi ? », « Pouvons-nous analyser le trafic ? » « Pouvons-nous proposer notre offre en ligne ? » Tout à coup, la tête prend vie sous la forme de Brian, un DSI, qui se met à balancer la tête de haut en bas et répond : « Oui, avec l’aide d’HPE nous pouvons finalement travailler comme nous le voulons ». Une voix off affirme alors « Ici c’est oui. Avec un bon mélange d’IT hybride tout peut se faire ».

Le directeur du marketing et de la communication d’HPE, Henri Gomez, a expliqué que la campagne utilisera d’autres supports que la télévision : les journaux papier, les sites d’information en ligne ainsi que les réseaux sociaux. Elle est basée sur des discussions que le constructeur a eues avec des clients et des partenaires « à propos du rôle important qu’HPE et ses partenaires pouvaient jouer dans une migration réussie vers le digital ». « Dans notre secteur, nous avons tendance à parler du digital dans des termes nobles. Nous voulons vraiment nous adresser aux décisionnaires IT pour leur expliquer ce que la transformation digitale peut leur apporter et comment HPE peut les aider. »

Les spots télévisés seront diffusés aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France et au Japon durant tout l’été. La diffusion sur les autres supports sera quant à elle étendue à 14 pays.