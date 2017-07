HPE France récompense trois de ses partenaires pour leurs performances au cours de l’année écoulée. Computacenter obtient le prix du partenaire de l’année pour sa croissance. Après le recul de 2015, la société de distribution a enregistré une progression de plus de 30% de ses ventes HPE en 2016. Ce prix couronne le succès de sa stratégie de refocalisation qui l’a conduit à se concentrer sur ses 300 principaux clients au lieu des 1.200 qu’il suivait auparavant.

Cheops Technology hérite du prix du partenaire hybride IT de l’année. Un prix qui récompense le partenaire ayant enregistré la plus forte transformation de son business traditionnel sur site vers les services managés et le Cloud. C’est donc Cheops qui a gagné le plus grand nombre de clients et qui a réalisé le plus de revenus sur cette dernière activité avec ses offres iCod, Hyper IaaS et iCod in Memory.

Enfin, S-Cube s’est fait remarquer pour ses ventes associées de services de support et d’accompagnement (CDW Business) autour des solutions d’infrastructures HPE. Une récompense qu’il doit à la forte croissance de son business HPE global – supérieure à 25% – et à son taux d’attachement services élevé sur les infrastructures HPE qu’il commercialise – en particulier sur ses systèmes de stockage et ses serveurs à valeur ajoutée.

Attribués initialement le 3 juin lors du Global Partner Summit qui se tenait à Las Vegas, ces trois prix ont été remis ce 4 juillet aux partenaires concernés à l’occasion du club des dirigeants, le petit déjeuner que HPE organisait à Paris à l’intention des dirigeants de ses principaux partenaires. Cet événement, qui a réuni une cinquantaine de dirigeants, a été suivi de l’étape parisienne de son tour de France en régions. Cette étape qui s’adressait aux commerciaux et aux personnels techniques et avant-vente de ses partenaires, a été un succès d’affluence avec près de 250 participants.