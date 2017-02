Un mois exactement après avoir annoncé l’acquisition de SimpliVity pour 650 millions de dollars, HPE a bouclé l’opération.

Sur le blog du constructeur, le directeur général du Software Defined & Cloud Group du constructeur, Ric Lewis, indique que « l’opération est clôturée donnant aux deux entreprises le feu vert officiel pour commencer des plans d’intégration ».

Les choses devraient aller très vite puisqu’un premier produit devrait sortir au mois de mai. La technologie OmniStack du spécialiste de l’hyperconvergence va ainsi être intégrée dans des serveurs ProLiant DL380. Les clients peuvent dès à présent passer commande pour la solution indique Ric Lewis, lequel précise que dès le second semestre les technologie d’HPE et de SimpliVity seront associées pour offrir aux clients des fonctionnalités telles que le contrôle de l’espace de travail. « Des innovations révolutionnaires telles que le « workspace control » permettent aux chefs d’entreprise et aux développeurs de combiner des ressources virtualisées et conteneurisées et d’améliorer leur connaissance du marché notamment par l’analyse prédictive au travers de portails en libre-service. On offrira ainsi aux managers IT les outils dont ils ont besoin pour améliorer l’utilisation des ressources et pour répondre aux besoins de nouvelles ressources. »

La technologie SimpliVity, qui allie souplesse, protection des données, compression/déduplication et optimisation des VM, sera par ailleurs associée à d’autres offres d’HPE, telles que les infrastructures convergées Synergy et le stockage 3Par, peut-on encore lire sur le blog.

Ric Lewis promet par ailleurs aux clients actuels de SimpliVity que la finalisation de l’acquisition ne changera rien pour eux.