En septembre 2011, Meg Whitman prenait la tête d’HP, un monstre de 127 milliards de dollars, avec 325.000 salariés et 12,5 milliards de dettes. Aujourd’hui, HPE – qui s’est débarrassé des PC et des imprimantes ainsi que de son activité services et d’une partie des logiciels – ressemble plus à une grosse startup qu’à un dinosaure de l’informatique.

Modernisée, amincie, l’entreprise est prête à grossir à nouveau, mais de manière plus intelligente a expliqué sa CEO à CRN, attentive à rassurer les partenaires après un trimestre soumis à des « vents contraires ». Rien que cette année, la firme de Palo Alto a déjà acquis 4 entreprises parmi lesquelles le spécialiste de l’hyperconvergence SimpliVity (pour 650 millions de dollars) et celui du fournisseur des solutions de stockage tout flash Nimble Storage (payé 1,2 milliard de dollars). Deux entreprises qui génèrent de la croissance aussi bien pour le groupe que pour les partenaires selon Meg Whitman.

Cette dernière laisse entendre qu’une partie des 11 milliards de trésor de guerre dont elle dispose sera utilisée à bon escient. « Nous allons réaliser plus d’acquisitions comme celles qui nous apportent le succès », indique la dirigeante, citant notamment Aruba Networks, dont le portefeuille de solutions SDN sans fil enregistre une croissance à deux chiffres. « Nous allons faire plus encore. Nous avons beaucoup de munitions. Et c’est bien d’avoir en ce moment beaucoup de munitions », prévient-elle. « Les partenaires peuvent se sentir en confiance parce que nous achetons des actifs sur des marchés vastes et en en croissance rapide, ce qui nous permet de croître en même temps qu’eux. Nous ne grandissons que si eux grandissent. Ainsi, ils peuvent vendre SimpliVity sur le marché de l’hyperconvergence et vendre Nimble sur le marché d’entrée de gamme du stockage tout flash », ajoute-t-elle en rappelant que SimpliVity et Nimble sont deux entreprises 100% channel.

Pour Meg Whitman, le futur appartient désormais aux tenants de l’agilité. « Il appartient aux partenaires réactifs. Il appartient aux distributeurs réactifs. Il appartient aux fournisseurs qui évoluent vite. » Affaire à suivre donc.