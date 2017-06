HPE lance une nouvelle génération de systèmes conçus pour le calcul haute-performance et l’intelligence artificielle, ainsi que des logiciels et des services destinés aux domaines scientifiques, industriels et commerciaux. Les nouveaux systèmes HPE Apollo 6000 Gen10, HPE SGI 8600 et HPE Apollo série 10 sont censés apporter une plus grande maîtrise des coûts, notamment en réduisant la consommation énergétique et en limitant l’espace occupé au sol, tout en réduisant les risques de vulnérabilité face aux cyberattaques. « Aujourd’hui, les exigences des clients en termes de HPC vont au-delà de l’obtention de performances supérieures et d’une plus grande efficacité », explique dans un communiqué Bill Mannel, vice-président et CEO de l’entité Solutions HPC et AI chez HPE. « Ils sont de plus en plus concernés par le renforcement de la sécurité, l’amélioration de l’agilité et le contrôle des coûts. Avec les annonces d’aujourd’hui, nous répondons à ces préoccupations en fournissant des systèmes optimisés, des capacités de gestion de l’infrastructure et des services qui les mènent vers une nouvelle expérience de calcul ».

Développé conjointement avec SGI (acquis par HPE en août dernier), l‘HPE SGI 8600 est un système pétaflopique à refroidissement liquide qui s’appuie sur l’architecture ICE XA de Silicon Graphics. Selon HPE, il est capable d’évoluer jusqu’à plus de 10.000 nœuds sans nécessiter l’ajout de commutateurs supplémentaires grâce à l’utilisation de commutateurs intégrés et d’une technologie hypercube

De son côté, la nouvelle génération de plateformes HPC refroidies par air Apollo 6000 Gen10 a été raméliorée afin de délivrer plus de 300 téraflops par rack. Pour contrer les cyberattaques, elle embarque (comme désormais tous les systèmes HPC de la firme de Palo Alto) une technologie de sécurité microcode sur le silicium basée sur la suite d’algorithmes Commercial National Security Algorithms. BASF s’est appuyé sur la plateforme pour développer conjointement avec le fabricant un superordinateur destiné à la recherche chimique.

HPE annonce enfin deux plateformes à faible coût Apollo Série 10 optimisées pour les applications d’apprentissage machine et les applications d’intelligence artificielle présentées comme faciles à administrer et à déployer. L’HPE Apollo sx40 est un serveur Intel Xeon Gen10 à double socket de 1U capable de supporter jusqu’à 4 GPU Nvidia Tesla Page 3 sur 5 SXM2 avec NVLink. De son côté, l’HPE Apollo pc40 est un serveur Intel Xeon Gen10 à double socket de 1U supportant jusqu’à 4 cartes GPU PCIe.

Par ailleurs, les systèmes de calcul haute performance d’HPE ont été améliorés afin de répondre aux besoins de traitement de données intensifs des clients HPC et IA. Ils disposent désormais de la suite logicielle HPE Performance Software Suite for HPC. Celle-ci comprend tout d’abord HPE Performance Software – Core Stack 2.2, une solution HPC pré-intégrée regroupant des composants open source, fournis par des tiers et par HPE au sein d’une seule distribution. Elle intègre ensuite HPE Insight Cluster Management Utility 8.2 et la nouvelle suite HPE SGI Management Suite 3.5, des solutions d’administration complètes destinées à améliorer les capacités de provisionnement, de gestion et de supervision. Le logiciel HPE Performance Software – Message Passing Interface, qui propose des librairies et des outils d’optimisation des performances pour les applications HPC, complète la suite logicielle. Les clients ont également à leur disposition des solutions logicielles tierces validées, optimisées et intégrées pour la gestion des charges de travail et le développement d’applications. Côté services, HPE Pointnext s’enrichit de services de conseil, d’intégration et d’aide à l’exploitation. Enfin, les services HPE Flexible Capacity seront étendus aux périmètres HPC et IA, afin que les clients puissent gérer des demandes non prédictibles.

Les systèmes HPE Apollo 6000 Gen10, HPE Apollo sx40, HPE Apollo pc40 et HPE SGI 8600 System seront disponibles dès le mois de juillet auprès d’HPE et de ses partenaires. Les services HPE Pointnext dédiés à ces nouvelles solutions seront quant à eux disponibles plus tard dans l’année.