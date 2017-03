En annonçant il y a deux mois le rachat de SimpliVity, HPE avait laissé entendre qu’une appliance intégrant le logiciel OmniStack sur son serveur ProLiant DL380 sortirait rapidement après la clôture de l’acquisition, prévue au deuxième trimestre. Cette clôture étant intervenue il y a déjà un mois, c’est finalement avant la fin du premier trimestre que le constructeur annonce la sortie du produit.

C’est le vice-président de la stratégie et des opérations mondiales de la société, Mark Linesch qui a été chargé de cette annonce au Cebit de Hanovre expliquent nos confrères de ComputerWorld, présents à la grand-messe allemande. L’appliance, sobrement baptisée HPE SimpliVity 380 with OmniStack est proposée en trois versions avec 5, 9 ou 12 SSDs d’une capacité de 1,9 Go chacun. Le serveur est équipé de processeurs Intel Broadwell Xeon E5-2600 v4 offrant jusqu’à 44 cœurs, la mémoire utilisable s’étalant de 140 Go à 1,4 To. Les prix s’échelonnent de 26.000 à 100.000 dollars.

Au mois de novembre, la firme de Palo Alto avait annoncé la mise à jour logicielle d’Hyper Converged 380, une autre appliance basée sur le serveur ProLiant 380. Combinant le logiciel de virtualisation de VMware avec des outils de gestion d’HPE, la mise à jour intègre de l’analytique ainsi que des espaces de travail multi-multiutilisateur permettant de gérer des grappes de serveurs comme une seule et unique ressource.

Mark Linesch a indiqué qu’HPE entendait combiner le meilleur des deux offres au sein d’une nouvelle ligne de produit. Toutefois, les deux produits actuels seraient toujours proposés à la vente.