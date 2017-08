A l’occasion de VMworld, Hewlett Packard Enterprise annonce une plateforme composable, basée sur HPE Synergy, pour VMware Cloud Foundation. Cette solution est censée permettre aux entreprises de simplifier la transformation de leur infrastructure informatique vers un modèle hybride, de déployer en quelques minutes des services IaaS et du cloud privé, et de réduire les coûts des machines virtuelles par rapport à ceux du cloud public et des serveurs en rack traditionnels.

Cette nouvelle solution complète les offres conjointes déjà proposées par HPE et VMware, comme par exemple vSphere et vRealize. Ces solutions sont toutes basées sur une architecture commune et sur l’intégration avec HPE OneView, le logiciel d’automatisation de l’infrastructure d’HPE, qui permet aux administrateurs informatiques de gérer et d’optimiser leurs environnements virtualisés.

« Dans le monde numérique actuel hautement compétitif, les entreprises ont besoin d’une technologie qui leur permette de mettre sur le marché et d’étendre rapidement de nouveaux services », explique dans un communiqué Ric Lewis, senior vice-président et directeur général de l’entité Software-Defined and Cloud Group, chez HPE. « Le couplage entre HPE Synergy et VMware Cloud Foundation fournira une expérience de cloud privé permettant à la DSI de devenir un fournisseur de services interne et de répondre rapidement aux besoins des directions métier, par exemple avec la livraison d’environnements DevOps en un seul clic. »