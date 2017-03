HPE va acquérir Nimble Storage sur la base de 12,50 dollars l’action en numéraire, soit un total d’environ 1 milliard de dollars auxquels s’ajouteront des actions pour une valeur d’environ 200 millions de dollars lors de la clôture de l’opération.

Dans un communiqué, la firme de Palo Alto explique que cette opération lui permettra de compléter sa gamme de solutions de stockage et d’offrir un ensemble de solutions 100% flash haut de gamme aux clients, quelle que soit leur taille et leur activité. Elle va par ailleurs intégrer la plateforme d’analyse prédictive InfoSight de Nimble à l’ensemble de son offre de stockage. « Le portefeuille Nimble Storage complète et renforce nos actuels produits 3Par sur le marché en forte croissance du stockage flash et nous aidera à promouvoir notre vision d’une IT hybride plus simple pour nos clients », commente dans le communiqué Meg Whitman. « Cette acquisition correspond parfaitement à notre stratégie et à notre approche en matière d’allocation des capitaux. Nous restons concentrés sur les segments du marché à forte croissance et à forte marge. »

Fondée en 2007 et basée à San Jose (Californie), Nimble Storage emploie environ 1.300 personnes dans le monde. Au cours de son dernier exercice fiscal, la société a enregistré un chiffre d’affaires de 402 millions de dollars, en croissance de 25% sur un an. Elle revendique 10.000 clients dans le monde. Avant d’entrer en bourse fin 2013, Nimble Storage avait levé 98,7 millions de dollars de capitaux auprès d’investisseurs.

L’annonce de cette opération a fait bondir l’action de la société de 45% ce mardi matin.