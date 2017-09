Créée en mars dernier, la division Pointnext d’HPE regroupe 25.000 personnes dans le monde, provenant essentiellement des services technologiques, des équipes consulting et de support. Elle offre trois types de service : conseil et accompagnement à la transformation, mise en œuvre, et services d’exploitation. Pour renforcer ses capacités en matière de consulting, le constructeur vient d’annoncer sur son blog l’acquisition de son partenaire Cloud Technology Partners (CTP), une société basée à Boston qui propose des services « born-in-the-cloud ». Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées.

Concrètement, Cloud Technology Partners propose trois types de services. La SSII assiste les entreprises souhaitant migrer vers le cloud en les aidant à déterminer les applications qui doivent migrer et dans quel cloud, puis réalise la migration. Elle aide par ailleurs ses clients à bâtir des nouvelles solutions utilisant des technologies de rupture comme l’IoT, le big data et l’apprentissage machine. Enfin, en s’appuyant sur sa suite de services managés Managed Cloud Control, elle prend en charge la gestion du cloud « dans le respect des obligations en termes de gouvernance, risques et conformité ».

Depuis sa création en 2010, Cloud Technology Partners,, qui emploie désormais 200 salariés, revendique la conception, la réalisation et l’implémentation d’environ 500 projets de migration vers le cloud, dont plusieurs pour des entreprises du Fortune 500. Agnostique en matière de clouds, la société de services basée à Boston revendique également une parfaite connaissance de nombreuses plateformes, parmi lesquelles AWS, Microsoft Azure, Google ou encore OpenStack. Elle est d’ailleurs Premier Partner d’AWS, Google Premier Consulting Partner et Silver Partner de Microsoft Azure.

CTP conservera sa raison sociale. « Je crois que CTP, avec sa profonde expertise, jouera un rôle essentiel en aidant HPE à mieux encore exécuter sa stratégie et à fournir les solutions technologiques complètes qu’attendent nos clients communs », a indiqué Meg Whitman dans un message adressé aux salariés de CTP, cité par nos confrères de CRN. Par ailleurs, le vice-président du channel mondial d’HPE, Ken Archer, a expliqué à ces derniers que les partenaires d’HPE auront un accès total au catalogue de services de CTP. Une promesse sans grand intérêt semble-t-il pour les partenaires de l’Hexagone.