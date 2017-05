HP a rejoint Dell et Lenovo en obtenant la certification TCO Certified pour plusieurs de ses ordinateurs portables, proposant ainsi à ses clients du matériel informatique vérifié de manière indépendante en termes de responsabilité sociale et environnementale.

L’augmentation du nombre de modèles certifiés de Dell, HP et Lenovo, les trois plus grands fabricants de PC, reflète la demande croissante de la part des acheteurs de matériel informatique souhaitant des produits qui respectent une norme de durabilité plus élevée. Cela signifie couvrir non seulement le produit, mais aussi les conditions de travail au sein de la chaîne d’approvisionnement.

« Quand les acheteurs agissent, l’industrie écoute. En utilisant TCO Certified comme outil d’achat, les entreprises envoient un message clair aux constructeurs informatiques concernant l’importance de la durabilité », explique dans un communiqué Sören Enholm, PDG de TCO Development. « Ensemble, HP, Dell et Lenovo représentent une portion majeure du marché de l’informatique professionnelle et en certifiant davantage d’ordinateurs portables, ces marques renforcent leur engagement à répondre à cette demande et à créer un écosystème informatique plus responsable et durable. »