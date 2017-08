Gartner vient de publier les chiffres des ventes de PC en France pour le deuxième trimestre.

Habituellement en déclin à cette période, le marché affiche une croissance annuelle de 2%, ce qui représente tout de même une baisse de 8% comparé au premier trimestre.

Sur le marché grand public, le notebook domine, une tendance déjà observée au premier trimestre. Le cabinet constate par ailleurs un vif intérêt pour les ultramobiles premium dont les prix élevés (699/799 euros) limitent toutefois l’accès. Les promotions pour la rentrée scolaire, le black-friday et les fêtes de fin d’année devraient toutefois doper le marché. Parmi les autres tendances observées notons un appétit des consommateurs pour les formats 14 pouces et pour le gaming qui stimule la croissance des ventes sur ce segment.

Sur le marché professionnel, Gartner constate une lente adoption des nouveaux formats de type 2 en 1, les renouvellements de parcs informatiques privilégiant toujours les notebooks « classiques ».

Du côté des constructeurs, HP (1er) et Lenovo (2ème) maintiennent leur position grâce à des croissances de respectivement 8,2% et 14,8%. Malgré une baisse des ventes de 4,7% sur un an, Acer gagne une place et se glisse sur la 3ème marche du podium aux dépens d’Asus (-17,6%), relégué à la 5ème place derrière Dell, dont les ventes progressent de 3,9% sur un an.

Marché des PC en France au 2ème trimestre 2017 (milliers d’unités livrées, et part de marché) 2T17 2T17 2T16 2T16 2T17-2T16 Constructeurs Unités vendues Part de marché (%) Unités vendues Part de marché (%) Croissance (%) HP Inc. 542.8 28.3 501.9 26.7 8.2 Lenovo 349.5 18.2 304.6 16.2 14.8 Acer Group 231.1 12.0 242.4 12.9 -4.7 Dell 220.8 11.5 212.6 11.3 3.9 Asus 209.5 10.9 254.3 13.5 -17.6 Others 365.4 19.0 364.8 19.4 0.2 Total 1,919.2 100.0 1,880.7 100.0 2.0

Note: Les données incluent les postes de travail fixes, les PC portables et les ultramobiles premiums.

Source: Gartner (Août 2017)