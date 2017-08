HP Inc. a publié hier des résultats trimestriels mitigés mais supérieurs aux attentes. Le troisième trimestre s’est conclu par un chiffre d’affaires de 13,06 milliards de dollars, en hausse de 10% sur un an et de 11% à taux de change constants. Wall Street s’attendait à 12,31 milliards de dollars.

Les ventes de PC ont grimpé de 12% (de 13% à taux de change constants) pour atteindre 8,40 milliards de dollars. Les notebooks, qui représentent 60% des ventes de PC, ont vu leurs ventes bondir de 16% en valeur et de 12% en unités tandis que les desktops gagnent 5% de chiffre d’affaires mais reculent de 3% en termes de livraisons. Les ventes de PC aux entreprises et aux consommateurs progressent de respectivement 11% et 14%.

Le chiffre d’affaires des systèmes d’impression a de son côté grimpé de 6% (de 7% à taux de change constants) à 4,70 milliards de dollars. Les ventes de consommables augmentent de 10%. Les livraisons de matériel (en unités) progressent de 1%.

Sur un plan régional, la région Amériques (48% du chiffre d’affaires total) voit ses ventes grimper de 8%, la zone EMEA (32% du CA) génère des revenus en hausse de 10% (de 14% à taux de change constants) tandis que la région Asie-Pacifique (20% des ventes) enregistre un chiffre d’affaires en progression de 15%.

En revanche, la marge opérationnelle recule de 2,1 points à 7,3%. Le bénéfice net GAAP fléchit de 17% à 696 millions de dollars, soit un bénéfice par action de 0,41 dollar. Hors exceptionnels, le bénéfice par action atteint 0,43 dollars alors que les analystes attendaient 0,42 dollar.

Pour le trimestre en cours, la firme de Palo Alto s’attend à un bénéfice GAAP par action compris entre 0,37 à 0,41 dollar et à un BPA ajusté de 0,42 à 0,45 dollar. Pour l’ensemble de l’exercice, HP Inc. Table sur un bénéfice GAAP par action compris entre 1,46 et 1,50 dollar et sur un BPA ajusté de 1,63 à 1,66 dollar.