Jusqu’à il y a peu vice-président de Nutanix en charge du marketing mondial, Howard Ting vient de passer avec armes et bagages chez l’éditeur de solutions de sécurité dans le cloud Zscaler. « L’expérience d’Howard dans la création de marques leaders sur le marché mondial témoigne bien de sa capacité à définir et à positionner des technologies disruptives », déclare dans un communiqué Jay Chaudhry, fondateur et CEO de Zscaler. « Les utilisateurs et les applications s’éloignent progressivement des réseaux d’entreprise, mais ces dernières doivent absolument changer leur stratégie pour protéger les utilisateurs d’un environnement qu’elles ne contrôlent plus. Zscaler a un rôle essentiel à jouer dans cette transformation et la connaissance approfondie d’Howard de la sécurité dans le cloud et de l’infrastructure réseau va nous aider à accélérer notre croissance et à étendre notre leadership ».

Howard Ting sera donc resté un peu plus de quatre ans chez le spécialiste de l’hyperconvergence où il a monté et dirigé le pôle marketing tout en étant responsable du management produit, des relations avec les investisseurs et du recrutement.

Avant de rejoindre Nutanix, il a occupé divers postes de direction au sein de Palo Alto Networks. Il avait auparavant pris en charge la gestion des produits et le marketing chez Securent, Microsoft, et RSA Security. Howard Ting est titulaire d’un Master délivré par l’Université de Berkeley (Californie).