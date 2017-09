Horizontal Software annonce avoir obtenu un prêt à taux zéro pour l’Innovation (PTZI) de 735.000 euros auprès de Bpifrance Financement associé au Fonds Régional d’Aides pour l’Innovation et la Valorisation de la Recherche des Hauts-de-France dans le cadre de son programme de R&D. Ce prêt est dédié au développement d’intelligence artificielle au sein de ses logiciels SIRH, autour notamment de ses modules d’optimisation ou de son offre de nouvelle génération Yootalent. Dans ce cadre, le groupe développe actuellement un partenariat avec le département de mathématiques et de génie industriel de l’Ecole Polytechnique de Montréal. Ceci permet aux équipes de HSW de collaborer avec des chercheurs reconnus internationalement notamment autour de la planification (problématiques d’hybridation de la génération de colonnes et de la programmation par contrainte).

Ce financement complémentaire entre parfaitement dans la stratégie financière du groupe qui vise à diversifier ses ressources financières. Il préserve également sa force de frappe financière, renforcée fin 2016 par l’augmentation de capital nette de 5,1 millions d’euros réalisée lors de son introduction en bourse. A ce titre, l’éditeur indique qu’il étudie des opportunités de croissance externe qui viendraient renforcer son expertise technologique et/ou accélérer son développement commercial.